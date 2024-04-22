Seferihisar Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuklara Özel Etkinlik Düzenledi

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(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ürkmez Kültür ve Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Seferihisar'da Masal Evleri öğrencileri, 23 Nisan'a özel bir gösteri hazırladı. Etkinliğe, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katılarak, çocukların çoşkusuna ortak oldu.

Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yetişkin, "Gelecek nesillerimize neşe ve sevgi dolu yarınlar diliyorum, Onlar bizim gülen yüzümüz" dedi.