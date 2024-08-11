Seferihisar Belediyesi Deprem Tatbikatı Düzenledi

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Seferihisar Belediyesi, depremlere hazırlanmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 9-10 Ağustos tarihlerinde deprem tatbikatı düzenledi. Depremin ülkemizin kaçınılmaz gerçeği olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'ı afetlere karşı dayanıklı bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Seferihisar Belediyesi'nin koordinasyonunda 27 kişiden oluşan Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi (SAK) eğitimler ve tatbikatlar sonrasında sınava girerek Hafif Seviye Arama ve Kurtarma Ekibi olarak AFAD'a akredite olacak. İki gün boyunca süren tatbikatta Seferihisar Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi alanlarda kurtarma istasyonları kurarak afetzedelere ulaştı. Enkazdan afetzede çıkarma, çadır kurma gibi en güç konularda da canlandırma yapan ekipler AFAD sınavına hazırlık yapıyor.

Tatbikat hakkında bilgi veren Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hakan Alten, "Arama Kurtarma ekibimizin gece faaliyetlerini de içeren bugüne kadarki en kapsamlı eğitimini Doğanbey Ürkmez Bölge Amirliği yerleşkesi içinde yönetim ve eğitim üssünde gerçekleştirdik. Ekibin tüm imkan ve kabiliyetinin test edildiği eğitim, bir afet sonrası ekibin tüm günlük faaliyetinin planlı organizasyonunu kapsadı. Arama kurtarma faaliyetinin tüm evrelerinin uygulanmaya çalışıldığı eğitimde, ekip üyeleri verilen tüm görevleri standartlar kapsamında alana yansıtmaya çalıştı. Ekibimizin planlı eğitimlerine düzenli olarak devam edeceğiz" dedi. - İZMİR