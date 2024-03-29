Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağı'nı Hizmete Açtı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağı'nı Hizmete Açtı

Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağı\'nı Hizmete Açtı

Seferihisar Belediyesi, Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağı'nı hizmete açarak çalışan annelere ve çocuklara destek olmayı amaçlıyor.

29.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:42
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Seferihisar Belediyesi, Doğanbey - Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağı'nı hizmete açtı. Seferihisar Belediyesi, "Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi, çalışan anneler için bir kurtarıcı olacak. Yalnızca çalışan anneler için değil, çocuğunun sosyalleşmesini ve iyi bir eğitim almasını isteyen, fakat fahiş fiyatlardan kaynaklı bu imkana erişemeyen herkes için bir kurtarıcı olacak. Aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak projemiz Çocuk Oyun Sokağı'nın ilk örneğini de bugün burada açıyoruz" dedi.

Seferihisar Belediyesi, Doğanbey - Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını hizmete açtı. İlçedeki annelerin büyük ilgisini çeken merkez, çocukların da yeni eğlence mekanı oldu. Çocuk oyun grubundan oluşan bir park ve masal evi bulunan merkezde, 4-5 yaş çocuklara ve tuvalet eğitimini almış 3 yaşındaki çocuklara eğitim verilebilecek. Sezonluk olarak otel ve restoran gibi işletmelerde çalışan annelerin 6 yaş çocuklarına da eğitim verecek merkez, gün içerisinde pazara, hastaneye giden ve işi olan anneler için belli saatlerde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olarak hizmet verecek. Ayrıca çocuklarını bekleyen aileler, hocalar eşliğinde resim, satranç, spor gibi aktiviteler yapacak, kafeterya da vakit geçirebilecek.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Güçlü bir toplumun güçlü bireyler yetiştirerek mümkün olacağını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bunun için eşitlikçi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Başkan Yetişkin, "Eğer bir anne çocuğunu bırakacak yeri olmadığı için çalışamıyorsa o kadından güçlü olmasını bekleyemeyiz. Eğer bir çocuk ekonomik zorluklardan kaynaklı kreşe gidemiyorsa, o çocuğun diğer çocuklar kadar başarılı olmasını bekleyemeyiz. İşte bu yüzden fırsat eşitliğini sağlamak da sosyal belediyecilik anlayışına sahip belediyelere düşüyor. Biz Seferihisar Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı bu anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ"

Artan fiyatların hem aileleri zora soktuğunu hem de çocukların eğitim ve sosyal alanlara erişim gibi konularda fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını belirten Yetişkin, "Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi, çalışan anneler için bir kurtarıcı olacak. Yalnızca çalışan anneler için değil, çocuğunun sosyalleşmesini ve iyi bir eğitim almasını isteyen, fakat fahiş fiyatlardan kaynaklı bu imkana erişemeyen herkes için bir kurtarıcı olacak. Aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak projemiz Çocuk Oyun Sokağı'nın ilk örneğini de bugün burada açıyoruz. Burası, sokaklar güvenli olmadığı için evlerde akıllı telefonlara ve tabletlere mahkum bırakılan çocuklarımızın gelip başka çocuklar ile özgürce oynayabileceği bir sokak olacak. İlk örneğini Doğanbey-Payamlı'da hayata geçirdik. Bundan sonra da Seferihisar'ın bir çok mahallesinde Çocuk Oyun Sokakları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağı'nı Hizmete Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağı'nı Hizmete Açtı - Son Dakika
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