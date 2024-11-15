Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası\'nın Açılışını Gerçekleştirdi

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Seferihisar Belediyesi, Beyler Zeytinyağı Fabrikası'nın bu sezonki açılışını gerçekleştirdi. Üreticilerin büyük emeklerle yetiştirdiği taze zeytinler fabrikada sıkıma alınarak zeytinyağı üretimine başlandı.

Seferihisar Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sezon da üreticilerin yanında yer aldı. 6 yıldır devam eden destek politikasıyla, üreticilerden yüzde 8 ve yüzde 12 oranında hak payı alarak hizmeti sürdürüyor.

"Bu toprakların bize en büyük armağanı zeytin"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Seferihisar'ın bereketli topraklarında yetişen zeytinler, bizim en büyük zenginliğimiz. Üreticimize her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl da hak payı oranlarımızı değiştirmeden, üreticilerimizin gelirlerini korumayı ve zeytinyağı üretiminin sürekliliğini sağlamayı başardık. Seferihisar Belediyesi olarak üreticimizi desteklemek öncelikli görevlerimizden biri. Tüm üreticilerimize bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum." - İZMİR