Seferihisar Belediyesinde Yeni Dönem Görevlendirmeleri Belli Oldu

Yerel

Seferihisar Belediyesinde yeni dönemdeki görevlendirmeler belli oldu. Geçen dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten ve bu dönem meclis üyesi seçilen Gökhan Pehlivan, yeniden başkan yardımcısı olarak atandı.

Yerel seçimlerinin ardından yeniden Seferihisar Belediye Başkanı seçilen İsmail Yetişkin, yeni dönem için yönetim kadrosunu oluşturuyor. Geçen dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve uzun yıllardır Başkan Yetişkin'in en yakınındaki isimlerden biri olan Gökhan Pehlivan, yeniden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Seferihisar Belediyesi meclisine 4. sıradan giren Pehlivan, yapılan ilk meclis toplantısında Seferihisar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Pehlivan, CHP Seferihisar Gençlik Kolları Başkanlığı ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Pehlivan, uzun yıllardır Seferihisar Belediyesinde görev yapıyor. - İZMİR