Seferihisar\'da başkan vekilliği seçimi tarihi belli oldu

Rüşvet ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine geçecek isim, 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olağanüstü meclis toplantısında belli olacak.

İzmir Valiliği, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine görev yapacak belediye başkan vekilinin seçilmesi için tarihi netleştirdi. Seferihisar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere 6 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü toplanacak.

Valilikten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 30.06.2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." - İZMİR