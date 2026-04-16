Eğitimde Şiddete Karşı Seferihisar'da Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
Eğitimde Şiddete Karşı Seferihisar'da Yürüyüş Düzenlendi

16.04.2026 13:39  Güncelleme: 14:01
Seferihisar'da öğretmenler ve vatandaşlar, eğitim kurumlarındaki şiddet olaylarına dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Eğitim-Sen öncülüğünde gerçekleştirilen eylem, okullarda artan şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı.

(İZMİR) – Seferihisar'da eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla öğretmenler ve yurttaşlar yürüyüş düzenledi.

Seferihisar'da, Eğitim-Sen öncülüğünde düzenlenen "Eğitimde şiddete hayır" yürüyüşüne öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından gerçekleştirilen eylemde, katılımcılar yüzlerce metre uzunluğunda insan zinciri oluşturdu. İlçe halkı da araçlarından korna çalarak yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşte yapılan açıklamalarda, okullarda ve eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına tepki gösterilerek güvenli eğitim ortamlarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yürüyüşe katılarak destek verdi. Yetişkin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Okullarımızda güvenliğin sağlanması ve en temel hakkımız olan yaşam hakkının korunması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Eğitim kurumlarımıza yönelik hain saldırıları protesto etmek amacıyla, belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm öğretmen, eğitmen ve antrenörlerimiz 2 gün boyunca derslere devam etmeyecektir. Evlatlarımız güvende değilse, bugünümüz de geleceğimiz de olmaz. Bunu konuşmadan hiçbir şeyi konuşamayız. Hayatını kaybeden çocuklarımızı ve öğretmenimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah böyle bir acıyı bir daha kimseye yaşatmasın."

Yürüyüş, eğitimde şiddete karşı toplumsal farkındalık çağrısıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Eğitimde Şiddete Karşı Seferihisar'da Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

