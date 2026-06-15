Maviliklere engelsiz kulaç - Son Dakika
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Maviliklere engelsiz kulaç

Maviliklere engelsiz kulaç
15.06.2026 12:48  Güncelleme: 12:59
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SEKADER, 18 dernekten 600 katılımcıyla yaz sezonunu açtı. Engelli bireyler ücretsiz deniz, kamp ve dalış imkanları buldu.

Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam Derneği (SEKADER), engelli bireylerin sosyal yaşama eşit katılımını desteklemek amacıyla yeni yaz sezonunun açılışını gerçekleştirdi. 18 farklı engelli derneği ve sivil toplum kuruluşundan yaklaşık 600 katılımcının ağırlandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Seferihisar'da engelleri ortadan kaldıran SEKADER, düzenlenen görkemli bir organizasyonla yeni sezona "merhaba" dedi. Her yıl yaklaşık 5 bin engelli bireye ücretsiz hizmet sunarak deniz, plaj, kamp alanı ve su sporları imkanları sağlayan dernek, bu yıl da yüzleri güldürdü.

Başkan Yetişkin yalnız bırakmadı

Açılış programına katılarak engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, gün boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Engelsiz yaşam çalışmalarının önemine vurgu yapan Yetişkin, toplumsal entegrasyonu sağlayan bu tür projelerin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Su altında engel tanımadılar

Etkinliğin en dikkat çekici anları ise su altında yaşandı. SEKADER bünyesindeki uzman engelli dalış eğitmenleri eşliğinde, katılımcılara güvenli bir ortamda su altı dalış deneyimi yaşatıldı. İlk kez dalış heyecanı yaşayan engelli bireyler, deniz altında unutulmaz anlar biriktirdi.

Eğlence gün boyu sürdü

Çeşitli ikramlarla başlayan sezon açılışı, müzik eşliğinde düzenlenen eğlence programıyla devam etti. Engelli bireyler ve refakatçileri, ritim ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek yeni sezonun heyecanını ve mutluluğunu paylaştı.

Ücretsiz hizmetler yaz boyu sürecek

SEKADER yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; yaz sezonu boyunca engelli bireylerin deniz, spor ve sosyal etkinliklerden tamamen ücretsiz olarak yararlanmaya devam edeceği ve engelsiz bir dünya bilinciyle çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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