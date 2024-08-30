Seferihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Seferihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Seferihisar\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Seferihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Çelenk töreniyle başlayan kutlamalara, kaymakamlık, belediye makamı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, şehitlere dua okunması ve çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Kutlama programı, akşam saatlerinde Sığacık Kaleiçi'nde Seferihisar Belediye Bandosu konseriyle devam edecek.

30.08.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
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Seferihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Seferihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 10.00'da çelenk töreniyle başladı. Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende kaymakamlık ve belediye makamı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Burak Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Şimşek, İstihkam Albay Halil İbrahim Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in Seferihisar İlçe Şehitliği'nde şehitlere dua okuması ve ardından kabirlere çiçek bırakmasıyla sona erdi. Kutlama programı bu akşam saat 21.00'de Sığacık Kaleiçi'nde Seferihisar Belediye Bandosu konseri ile devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Seferihisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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