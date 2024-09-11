Seferihisar\'ın Kurtuluşu Kutlamaları Başladı

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Seferihisar'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kortej yürüyüşü ve Seferihisar Belediye Bandosu gösterisi ardından resmi törenle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Garnizon Komutanı Albay Sefa Koru, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

"Atamızın bize bıraktığı özgürlük ateşini bir an olsun söndürmeyeceğiz"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Seferihisar'ın kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun! Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız daim olsun! Türk milletinin büyük fedakarlıkları ve inancı sayesinde, tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen bugün bağımsız bir vatana sahibiz. Milli Mücadele boyunca Anadolu'nun dört bir yanındaki halk, bir an olsun birlikte hareket etmekten vazgeçmemiş ve bu kararlılık sonunda büyük bir zaferle taçlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Çolak İbrahim Paşa komutasında Seferihisar halkının da canını ortaya koyarak verdiği mücadele ile, bugün Seferihisar'ın bağımsızlığını coşkuyla kutluyoruz. Bizler de buradan, Atatürk'ün sevgili hemşehrileri olarak bir kez daha yüksek sesle söylüyoruz: Atamızın bize bıraktığı özgürlük ateşini bir an olsun söndürmeyeceğiz. Seferihisar'ın ve memleketin dört bir yanında bilim ile, laiklik ile, demokrasi ile o ateşi yakmaya devam edeceğiz" dedi.

Seferihisar'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Programı bu akşam saat 20.30'da pazar yeri otoparkında Işın Karaca Konseri ile devam edecek. - İZMİR