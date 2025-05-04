Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına oyuncak ayıcıkla duygusal veda - Son Dakika
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Yerel

Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına oyuncak ayıcıkla duygusal veda

Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına oyuncak ayıcıkla duygusal veda

Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşının helallik alınması için getirildiği Afyonkarahisar'daki evinde 4 yaşındaki kızının oyuncak ayıcığını babasının tabutuna göstererek 'Benim ayıcığım var bak' demesi herkesi duygulandırdı.

04.05.2025 15:11
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Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşının helallik alınması için getirildiği Afyonkarahisar'daki evinde 4 yaşındaki kızının oyuncak ayıcığını babasının tabutuna göstererek 'Benim ayıcığım var bak' demesi herkesi duygulandırdı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünden olan Uzman Çavuş Önder Özen, görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Derecik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Özen, ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Özen'in naaşı, Ankara'da gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Yarın gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesi şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için eşi ve kızı ile yaşadığı kent merkezindeki evine getirildi. Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri Bakanlığı personelinin kucağında babasına veda etti. Alya, kucağından bir an olsun bırakmadığı oyuncak ayıyı babasının tabutuna doğru uzatıp, 'Benim ayıcığım var bak' diyerek ayıcığını göstermek istedi. Okunan dualar sırasında şehidin annesi Havva ve babası Hasan oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınması sırasında şehidin eşi Yeşim Özen'in sözleri ise herkesi ağlattı. Eşinin tabutuna bakan Yeşim Özen, "Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder. Seni göremedim son kez, sesini duyamadım. Önderim niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın. Önderim böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önderim, seni bu tabutun içine mi koydular böyle?" diyerek ağıt yaktı. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Özen'in yarın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Önder Özen, Yerel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehidin 4 yaşındaki kızından babasına oyuncak ayıcıkla duygusal veda - Son Dakika

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