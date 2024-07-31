Gebze Belediye Başkanı Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Gebze Belediye Başkanı Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi'ni Ziyaret Etti

Gebze Belediye Başkanı Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi'ni ziyaret ederek görevli polis memurlarıyla sohbet etti. Başkan Büyükgöz, merkezin bölgedeki güvenliğe hizmet sağlamak adına yapıldığını ve şehidin adının yaşatıldığını belirtti.

31.07.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kısa bir süre önce hizmete açılan Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

Arsa temini ve yapımı Gebze Belediyesi tarafından üstlenilerek emniyet teşkilatına teslim edilen Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi'ni ziyaret eden Zinnur Büyükgöz, merkezde görevli polis memurlarıyla sohbet etti. Polis merkezinde görevli amir ve polis memurları tarafından karşılanan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bölgemizdeki güvenliğe hizmet sağlamak adına yapımını tamamlayarak emniyet teşkilatımıza sunduğumuz ve şehidimiz Faruk Aslan'ın adının yaşatıldığı merkezimizi ziyaret ederek vatan nöbetinde olan güvenlik güçlerimizle selamlaşıp sohbet ettik. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için 7/24 görev başında olan güvenlik kuvvetlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinden razı olsun inşallah" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gebze Belediye Başkanı Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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