Üye Girişi
Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor - Son Dakika

Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor

09.01.2022 11:08
Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlattıkları proje kapsamında bugüne kadar 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlattıkları proje kapsamında bugüne kadar 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla uygulanmaya başlanan proje kapsamında kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde kentin 20 farklı noktasına giysi kumbaraları konuldu. Vatandaşlar, kullanmadıkları ya da eskidiğini düşündükleri kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için giysi kumbaralarına atarken, görevliler her hafta bu kumbaralarda biriken kıyafetleri toplayarak Giysi Değerlendirme Merkezi'ne getiriyor. Burada ayrıştırılan kıyafet ve ayakkabılar, yıkama ve ütüleme yapıldıktan sonra paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ayda 4 bin 500 ton kıyafet kumbaradan toplanıp dağıtılırken, kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Proje sayesinde 4 yılda 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldı.

Ürünlerin yüzde 70'inin kullanılabilir durumda olup, ailelere ulaştırıldığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezde işlemi tamamlanan kıyafetlerin ise vatandaşların evlerinden arabaya ile alınıp teslim edildiğini kaydetti. Kıyafetlerin kullanıma hazır hale geldikten sonra ayrı ayrı bir mağaza düzeni ile sergilendiğini ve evlerinden getirilen vatandaşların burada beğenip denedikten sonra kıyafetleri aldığını aktardı.

"20 ayrı noktada giysi kumbaramız var"

"Şehrimizin 20 ayrı noktasında giysi kumbaralarımız var" diyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada, "Bu giysi kumbaralarımıza vatandaşlarımız ebat olarak kendilerine küçük gelen ve ya kendince modası geçmiş olan ürünleri ve ya da çürüme noktasına gelmiş giysilerin tamamını bizim bu kumbaralarımıza bırakıyorlar. Günlük ortalama 100 kilogramın üzerinde giysi topluyoruz. Bizi en mutlu eden şey gelen ürünlerin yüzde 70'i kullanılabilir şekilde. Gelen ürünlerin gerçekten kullanılamayacak olanları bir tarafa ayrılıyor ve bunlar telef olarak yine ülke ekonomisine kazandırılmak üzere hurdaya ayrılıyor. Diğer taraftan hanım kardeşlerimizin yaptığı gibi burada giysiler cinsine göre yıkama yapılması gerekiyorsa yıkanıyor, kuru temizleme yapılması gerekiyorsa o işlem uygulanıyor kurulanıp, ütülenip paketlenerek vatandaşlarımıza sunuluyor. Esas nokta bunların toplanıp kullanılabilir hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu konuda da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile beraber kayıtlarımızda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız mahallelere gidilerek onları otobüslerle alıp buraya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Esas olan sürdürülebilirlik"

Projeye büyük destek verildiğini belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, projede katkısı olanlara teşekkür ederek, "Esas olan, sürdürülebilir proje yapmaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın 2018 yılından bu yana vermiş olduğu desteği arttırarak devam ettiriyoruz. Tüketen bir toplumuz ancak diğer tarafta da ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Biz aslında burada vatandaşlarımız arasında aracı oluyoruz. Bu kıyafetler evlerde, dolaplarda kalacağına birilerinin işini görüyor. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar 4 yılda 236 bin vatandaşımız bu projeden faydalandı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor
Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor
Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor
Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor
Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor - Son Dakika


Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor         
11:26
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine yanıt: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
10:55
Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
10:36
Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
10:13
Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
09:14
Rizelinin başına gelenler arkadaşlarını hayrete düşürdü! Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı Rizelinin başına gelenler arkadaşlarını hayrete düşürdü! Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı         
09:00
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı         
08:54
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi tespit edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi tespit edildi         
07:58
Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediği Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediği Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi         
01:20
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 11:31:57. #1.12#
SON DAKİKA: Şehikamil'de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement