Şehir merkezinde karşılaştığı tilkiyi ıslık çalarak yanına çağırdı

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Arabası ile seyir halindeyken tilkiyi gören bir kişi ise, tilkiyi ıslık çalarak yanına çağırdı.

Olay Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden bir sürücü, tilkiyi ıslık çalarak yanına çağırdı. Sürücü o anları ise cep telefonuyla kaydetti.

Uzun süre yiyecek arayan ve rahat tavırları ile dikkat çeken tilki daha sonra gözden kayboldu.