Şehit aileleri kahvaltıda buluştu

19.01.2026 15:29  Güncelleme: 15:35
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından şehit aileleri onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

Gümüşler beldesinde gerçekleştirilen programa Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ile şehit aileleri katıldı. Program kapsamında şehit yakınları ilk olarak Gümüşler Manastırı'nı gezerek tarihi yapı hakkında bilgi aldı. Kahvaltı programında konuşan Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti. Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ise programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şehit aileleri de kendileri için düzenlenen programdan dolayı teşekkür ederek duydukları memnuniyeti ifade etti.

Program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Turizm, Niğde, Yerel, Son Dakika

