Şehit Aileleri Ramazan Bayramı Öncesinde Kabirleri Başında Dua Etti

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Ramazan Bayramı öncesinde, şehit ailelerinin ilk durağı yine şehitlikler oldu. Aileler evlatlarının kabirleri başında dua etti.

Ramazan Bayramı öncesinde şehit aileleri ilk soluklarının yine evlatlarının kabirleri başında aldı. Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları; mezar taşlarını yıkayıp, mezarlara çiçek bıraktı.

"Gün geçtikçe daha çok özüyoruz"

Şehit Serkan Dökmeci'nin annesi Ayfer Dökmeci, evlatsız 11. Bayramlarını geçirdiklerini belirterek, "Gün geçtikçe daha çok özüyoruz, önce hep gelecek ümidi oluyordu ama gün geçtikçe daha çok özlüyoruz. Şu anda yanımda olsa ona doya doya sarılırdım çok özledim. Bir tane çocuğu vardı. Çocuğunun sünneti olacaktı. Davetiyeleri de aldı, yavrum kendi şehit oldu. Çocuğunun sünnetini göremedi. Şu an da 13 yaşında çocuğu; huyu tipi aynı babası. Allah ona uzun ömürler versin. Torunum önceden hep asker olacağım diyordu şimdi yok asker olmayacağım diyor. Cennet mekanı olsun inşallah cennetinde buluşuruz" ifadelerini kullandı.

"Hevesimiz yok hevesimizi, yaşantımızı da aldı götürdü"

30 yıl önce şehit olan Mehmet Altanlar'ın annesi Meryem Altanlar ise, "Anlatılacak her şey burada; buraya gelince huzur buluyoruz. Hevesimiz yok hevesimizi, yaşantımızı da aldı götürdü. Biz bunlardan sonra yaşamıyoruz ama yine çok şükür. Bizim çocuklarımız hiç değilse vatana gitti; sadece bizim sorunumuz değil bu tüm Türkiye'nin sorunu bizim çocuklarımızın şehit olması. Biz öyle teselli buluyoruz ancak. Tüm Türkiye bizden söz ediyor. Bir yandan evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor ama gene çok şükür diyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA