Şehit aileleri ve gaziler umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gaziler umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı

Şehit aileleri ve gaziler umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şehit aileleri ve gazilerden oluşan kafile, umre ziyareti için kutsal topraklara gönderildi.

24.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde şehit aileleri ve gazilerden oluşan kafile, umre ziyareti için kutsal topraklara gönderildi.

Çorum 'un Sungurlu ilçesindeki Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından dernek üyesi 20 aile umre ziyareti çin kutsal topraklara gönderildi. Kafile için Ulu Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama programına Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sungurlu'dan hareket eden kafile, uçakla Ankara Esenboğa Havalimanından Mekke'ye gidecek. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit aileleri ve gaziler umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit aileleri ve gaziler umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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