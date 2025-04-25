Şehit aileleri ve gaziler, "Yas Süreci ve Yeniden Hayata Tutunmak" projesiyle bir araya geldi - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gaziler, "Yas Süreci ve Yeniden Hayata Tutunmak" projesiyle bir araya geldi

Şehit aileleri ve gaziler, "Yas Süreci ve Yeniden Hayata Tutunmak" projesiyle bir araya geldi

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Back to Life Projesi, duygusal anlara sahne olan ilk etkinliğiyle başladı.

25.04.2025 12:50
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Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Back to Life Projesi, duygusal anlara sahne olan ilk etkinliğiyle başladı. Etkinlik, Ankara Valiliği 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla gerçekleşti.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, AB Dış İlişkiler ve Proje Hizmetleri Birimi ve Slovakya'dan paydaş kuruluşların iş birliğiyle yürütülen Back to Life Projesi, duygusal anlara sahne olan ilk etkinliğiyle başladı. Etkinlik, Ankara Valiliği 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla gerçekleşti.

Paylaştıkça azalan acılar, birlikte güçlenen umutlar

Aynı acıları yaşayan şehit ve gazi yakınlarını bir araya getirerek duyguların paylaşıldığı etkinlik, katılımcılar arasında güçlü bağların kurulmasına vesile oldu. Etkinlik, hem Türkiye'deki hem de Slovakya'da yaşayan benzer deneyimlere sahip bireyler için örnek bir model olarak planlandı. Özellikle Slovakya'da bulunan 200 bin Ukraynalı göçmene yönelik psikososyal destek çalışmaları için de ilham kaynağı olması hedefleniyor.

Duygu dolu etkinlikler

Proje, "Gücüm Ellerimde" isimli etkinlikle başladı. Katılımcılar bir A4 kağıdına ellerini çizerek her parmak için bir olumlu duygu yazdı, ardından bu özellikleri yuvarlak masa toplantılarında birbirleriyle paylaştı. Günün ikinci etkinliği olan "Hayat Yolculuğu Haritam" ise katılımcıların geçmişlerinden bugüne kadar yaşadıkları süreci anlatmaları için bir görsel anlatım alanı sundu. Renkli kağıtlar, ipler ve çeşitli materyallerle hazırlanan haritalar, katılımcı sözcüler tarafından sahnede paylaşıldı.

Görme engelli bir astsubay gazisi, etkinliğe ilişkin, "Son gördüğüm şey gökyüzünün mavisiydi. Filmin sonu derken aslında film yeniden başlıyordu benim için. Gözlerim görmüyor ama hislerim görüyor. Nefes aldığımız sürece her şeyi başarabiliriz" dedi.

Şehit polis eşi ise duygularını şöyle paylaştı:

"Eşim şehit olduğunda 10 aylık bebeğimle baş başa kaldım. Bizim eşimle buluşmamız ahirete kaldı. Bu ara geçene kadar bugünü çocuğum ve kendim için daha mutlu ve yaşanır kılmaya çalışıyorum."

Duyguların haritası ve gün sonu yansımaları

"Duygularım ve Ben" etkinliğinde ise katılımcılar zarf içinden çıkan duygu kartlarını yaşadıkları anılarla eşleştirdi. Gün sonunda yapılan "Gün Sonu Yansımaları" oturumunda, yaşanılan sorunlar hayat ağacına yazıldı ve çözüm önerileri tartışıldı.

Etkinlik, gazimizin gitar dinletisiyle sona ererken, Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürü Cüneyt Özdemir'in katılımcılara takdim ettiği belgeler ile anlam kazandı. Gün, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Proje, yarın uzman ve moderatörlerin katılımıyla gerçekleştirilecek analiz oturumu ile devam edecek. Slovakya'da yaşayan Ukraynalı göçmenlerin psikososyal olarak desteklenmesi hedeflenen projenin, Türkiye'deki şehit ve gazi yakınlarının yas sürecini yönetme ve hayata tutunma deneyimlerinden model alınarak yürütülmesi planlanıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit aileleri ve gaziler, 'Yas Süreci ve Yeniden Hayata Tutunmak' projesiyle bir araya geldi - Son Dakika

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