Şehit anneleri, Anneler Günü\'nde evlatlarına koştu

10.05.2026 15:12
Kayseri'de şehit anneleri; Anneler Günü dolayısıyla oğullarının kabirlerini ziyaret etti.

Kayseri'de Anneler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetim Derneği tarafından Kartal Şehitliği'nde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte şehit anneleri oğullarının kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerinin başlarında dualar okuyan anneler hüzünlü ama gururlu olduklarını söyledi. Şehit Annesi Güldane Sarı; "Hayırlı bir evlattı. Şehadeti 22. senenin içinde. Acısı bizimle ölene kadar edecek ama gururu da var. 2004 'de Şırnak'ta görevdeyken köy koruyucusu ve kendisini, yavrumu pusuya düşürdüler. Çok hayırlı bir evlattı, tabi ki her anneler gününde günümü kutlardı. Böyle konuşuyorum ama her günüm bir olmuyor, yoklukla büyüttüm. Ayakkabı boyardı daha sonra kendisi sevdi bu mesleği ve atıldı, bizim hiç haberimiz bile yoktu. Çok hayalleri vardı hepsi yarım kaldı. Elden bir şey gelmiyor" şeklinde konuştu. Şehit Annesi Refika Bozkurt ise; "Kuzum, Van'da nöbet başında şehit oldu. Her zaman anneler günümü kutlardı. Benden ondan razıyım Allah'ta ondan razı olsun" dedi.

Başkan Ali Yavuz "Biz gaziler olarak her zaman şehit anne ve babalarımızın yanındayız"

Şehit ailelerinin ve özellikle şehit annelerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Biz şehit aileleri ve derneği olarak her yıl Anneler Günü'nde Kartal Şehitliği'nde toplanıyoruz. Vatanımız, milletimiz ve bölünmez birliğimiz için şehadet şerbeti içen kahraman şehitlerimizi dualarla anmak ve hatırlamak amacıyla şehit annelerimiz ve eşlerimizle burada bir araya geldik. Dua ettik, hep birlikte şehitlerimizi andık. Şehitlerimize bir kez daha buradan Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Devlet ve millet beraberliği için her zaman şehit vermeye hazırız; bizler de şehit olmaya adayız. Biz gaziler olarak her zaman şehit anne ve babalarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Şehit annelerimizi unutmamak ve unutturmamak adına devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olmamız gerekiyor. Manevi olarak ne kadar yanlarında olursak, şehit annelerimiz de o kadar mutlu oluyor. Her gün buraya gelip şehitlerimizin mezar taşlarıyla konuşuyorlar. Biz de onların gönlünü almak adına dernek olarak bu programı düzenledik. Onlara moral vermek ve mutlu etmek için burada olduk. Şehit annelerimizin bir kez daha Şehit Anneleri Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

