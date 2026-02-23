Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

23.02.2026 14:57
KIRŞEHİR (İHA) – Çukurca'da 2011 yılında şehit olan Piyade Kıdemli Çavuş Ümit Tekin Aslan'ın annesi Perihan Tekin Aslan vefat etti. Aslan'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaman ilçesi Çarşı camiinde düzenlenen cenaze törenine; Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Garnizon Komutanı, il Emniyet Müdürü, Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Perihan Tekin Aslan'ın cenazesi aile mezarlığında defnedildi. - KIRŞEHİR

