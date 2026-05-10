Şehit annesine vefa ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Pasinler ilçesinde ikamet eden Şehit Özel Harekat Polis Memuru İshak Çelik'in kıymetli ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle bir araya gelen Vali Baruş, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek aile fertleriyle yakından ilgilendi. Şehidin annesi Alime Çelik'in 10 Mayıs Anneler Günü'nü kutlayan Vali Baruş, kendilerine sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Ziyarette, şehit İshak Çelik rahmet, minnet ve dualarla yad edildi. - ERZURUM