Şehit annesinin feryadı şehitlikte yankılandı

Erzurum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü çerçevesinde Karskapı Şehitliği'nde tören yapıldı. Afrin şehidi Umut Öznütepe'nin annesi Nurhayat Öznütepe'nin feryadı yürekleri burktu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kapsamında Karskapı Şehitliği'nde ve Asri Mezarlık'taki şehitliklerde anma programları gerçekleştirildi. Karskapı Şehitliği'ndeki anma programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluş yöneticiler katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Karskapı Şehitliği'ndeki program şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ve karanfil konulmasıyla tamamlandı. Bu arada Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin annesi Nurhayat Öznütepe'nin feryatları Karskapı Şehitliği'nde yankılandı ve yürekleri burktu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü çerçevesindeki anma programlarına daha sonra Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyareti ile tamamlandı. - ERZURUM