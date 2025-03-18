Şehit annesinin feryadı şehitlikte yankılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit annesinin feryadı şehitlikte yankılandı

Şehit annesinin feryadı şehitlikte yankılandı

Erzurum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü çerçevesinde Karskapı Şehitliği'nde tören yapıldı.

18.03.2025 13:08  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü çerçevesinde Karskapı Şehitliği'nde tören yapıldı. Afrin şehidi Umut Öznütepe'nin annesi Nurhayat Öznütepe'nin feryadı yürekleri burktu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kapsamında Karskapı Şehitliği'nde ve Asri Mezarlık'taki şehitliklerde anma programları gerçekleştirildi. Karskapı Şehitliği'ndeki anma programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluş yöneticiler katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Karskapı Şehitliği'ndeki program şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ve karanfil konulmasıyla tamamlandı. Bu arada Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin annesi Nurhayat Öznütepe'nin feryatları Karskapı Şehitliği'nde yankılandı ve yürekleri burktu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü çerçevesindeki anma programlarına daha sonra Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyareti ile tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, 18 Mart, erzurum, Kültür, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit annesinin feryadı şehitlikte yankılandı - Son Dakika

Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde
Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
Türkiye’den İsrail’in saldırılarına ilk tepki Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki
Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu
Sultan Vahdettin’in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada Sultan Vahdettin'in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada

14:36 Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
00:29 ABD: İran’a olası harekat masada ABD: İran'a olası harekat masada
23:16 Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
23:03 Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
22:23 Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu
22:19 İmam, görev yaptığı camide canına kıydı İmam, görev yaptığı camide canına kıydı
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 15:03:03. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit annesinin feryadı şehitlikte yankılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.