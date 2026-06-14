Sason'da Şehit Ailelerinden Jandarmaya Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Sason'da Şehit Ailelerinden Jandarmaya Anlamlı Ziyaret

14.06.2026 14:19
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Batman'ın Sason ilçesinde şehit aileleri, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Batman'ın Sason ilçesinde şehit aileleri, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Evlatlarını vatan uğruna şehit veren babalar, Sason İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma personeliyle birlikte pasta kesti.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ile Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur'un öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete diğer şehit yakınları da katıldı. Sason İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe ve jandarma personeli tarafından karşılanan şehit aileleri, beraberlerinde getirdikleri pastayı keserek Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette şehit aileleri, jandarmanın ülkenin huzur ve güvenliği için üstlendiği önemli görevlere dikkat çekerek tüm personelin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Programda konuşan şehit babaları, Jandarma Teşkilatının milletin huzuru ve devletin bekası için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirterek, görevleri başında bulunan tüm jandarma personeline teşekkür etti.

Şehit babaları yaptığı konuşmada, "Bugün burada, evlatlarını bu vatan uğruna toprağa vermiş aileler olarak, Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Jandarmamız, kuruluşundan bugüne kadar milletimizin huzuru, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın güvenliği için büyük fedakarlıklarla görev yapmıştır. Bizler şehit aileleri olarak, vatan savunmasında görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığını çok iyi biliyoruz. Evlatlarımız bu kutsal görev uğruna canlarını feda etti. Bugün onların emanetine sahip çıkan kahraman jandarmamızla bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, görevleri başında bulunan tüm jandarma personelimize şükranlarımızı sunuyor, Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden korusun" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, pasta kesiminin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sason'da Şehit Ailelerinden Jandarmaya Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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