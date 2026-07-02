Şehit Burak Tortumlu\'nun adı vardiya yatakhanesine verildi

Eren-7 Operasyonu sırasında Ovacık kırsalında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun adı, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde yapımı tamamlanan vardiya yatakhanesine verildi.

21 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Dağları'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştu. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin adı, görev yaptığı topraklarda yaşatılacak. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde yapımı tamamlanan ve personel ile ailelerinin kullanımına sunulan vardiya yatakhanesine şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ismi verildi. Toplam 24 odadan oluşan tesiste 18 adet 1+1, 6 adet 1+0 daire yer alırken, etüt odası, dinlenme odası, kantin, spor salonu ve çocuk oyun alanı gibi sosyal donatılar yer alıyor.

Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen açılış törenine Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, kurum amirleri, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile şehidin annesi Erengül Tortumlu, babası Süleyman Tortumlu, eşi Eda Tortumlu ve kızı İkra Deren Tortumlu katıldı. Program, Pülümür İlçe Müftüsü Ali Önel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı duayla başladı.

Törende konuşan Vali Aygöl, "Bizler de bugünlerde konuşmanın çok zor olduğu günler yaşıyoruz. Çünkü bir tarafta acımız yoğun yaşanıyor, bir tarafta da gururlu ve mükerrer yaşıyoruz. Böyle günlere maalesef çok şahit olduk, bu topraklar için çok şehit verdik. Ancak gurur duyduğumuz hususlar var. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölmediğini bizlere müjdeliyor. Şehitlik peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biridir. Geride babasını görmemiş bir evlat, gözü yaşlı, kalbi sürekli dağlanan bir eş, bir anne, baba, kardeşlerini arkada bıraktı. Bu da dayanılması zor olan tarafı. Ama biz bunu şu anda bu topraklarda yaşadığımız huzurun, güzelliğin karşılığı olarak aldığımızda yeniden gurur duyuyoruz" dedi.

"Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Terörsüz Türkiye süreciyle Tunceli'de terörle mücadelede gelinen noktaya da değinen Vali Aygöl, "Güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde ilin her noktasında huzur ve güven ortamı sağlanıyor. Yıllar önce devletin kaymakamı olarak giremediğimiz bölgelere bugün gecenin ilerleyen saatlerinde güvenle girebiliyoruz. Bunları borçlu olduğumuz insanlar var. Bunlar için evladından, eşinden, annesinden, babasından vazgeçen insanlar var. Onların mübarek kanları sayesinde bunları yaşıyoruz. Biz diyoruz ki onların bu kahramanlıklarını her gelen görsün. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ise, "18 adet 1+1 daire ve 6 adet otel odasından oluşan bu tesise vatan sevgisi ve görev bilinciyle hepimize rehber olan kahraman silah arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun adını vermenin gururunu yaşıyoruz. Pülümür'ün bu zorlu coğrafyasında her türlü iklim ve arazi şartında, gece gündüz demeden görev yapan kahramanlarımız ve fedakar ailelerinin yaşam kalitesini artırmak, onlara huzurlu bir dinlenme alanı sunmak bizim en önemli vazifelerimizden biridir. Bu topraklarda vatanın huzur ve güveni için görev yapan her bir silah arkadaşımızın aziz hatırasını her daim canlı tutmayı bir borç biliyoruz. Kahramanımızın adı, onun izinden giden silah arkadaşlarının dinleneceği bu yuvada sonsuza dek yaşayacaktır. Sizler jandarma ailemizin en kıymetli emanetlerisiniz. Kapımız da, gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Devletimiz ve jandarma teşkilatımız her zaman yanınızdadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Aygöl tarafından şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine günün anısına şilt takdim edildi. Ardından şehidin adının verildiği vardiya yatakhanesinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve şehit ailesi, daha sonra tesisi gezdi. - TUNCELİ