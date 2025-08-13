Şehit Çetin Deniz Oyun Parkı ikinci defa tahrip edildi

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'ndeki Şehit Çetin Deniz Oyun Parkı içindeki çocuk oyun alanı, kimliği belirsiz kişiler tarafından ikinci kez tahrip edildi.
Daha önce de saldırıya uğrayan park, önceki gün yeniden zarar gördü. Oyun gruplarında ciddi hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri olaydan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tahrip edilen parkta onarım ve bakım çalışmalarına başladı.
Yetkililer, mahalle halkını parklara sahip çıkmaya davet ederken, zarar veren kişilerin tespiti için vatandaşlardan destek istedi. - HAKKARİ
