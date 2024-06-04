PKK'lı teröristlerce şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er'in ikiz kardeşi dünya evine girdi

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PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın ikiz kardeşi Yunus Budak dünya evine girdi. Aileyi bu mutlu gününde Manisa protokolü yalnız bırakmadı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın ikiz kardeşi Yunus Budak Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle hayatını Hatice Bulut ile birleştirdi. Çifti mutlu gününde Manisa Valisi Enver Ünlü, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkanvekili Ali Kuyumcu, Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, İş İnsanları Latif Aydemir, Mehmet Gökçe, Budak ve Bulut ailelerinin yakınları katıldı. Düğünde genç çiftin nikah şahitliğini yapan protokol üyeleri, Şehit Enes Budak'ı da andı. - MANİSA