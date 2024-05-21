Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Şehit Er Ahmet Şen'in annesi Zeliha Şen hayatını kaybetti.
2002 yılında Burdur Yeşilova ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken 'Dur' ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit olan Er Ahmet Şen'in annesi Zeliha Şen hayatını kaybetti. Şehit annesi Zeliha Şen, bugün Beyobası Karakısık Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ANTALYA
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