Şehit Polis Ercan Yangöz 5. yılında anıldı - Son Dakika
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Şehit Polis Ercan Yangöz 5. yılında anıldı

Şehit Polis Ercan Yangöz 5. yılında anıldı
16.06.2026 19:31  Güncelleme: 19:33
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıl önce menfur saldırıda şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Kuran-ı Kerim okundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıl önce menfur saldırıda şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Kuran-ı Kerim okundu.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı. Ercan Yangöz şehadetinin 5'inci yılında anıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, siyasi parti temsilcileri ve meslektaşlarının katılımıyla Şehit Yangöz için Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından cami önünde vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Güvenlik, Bodrum, Yerel, Polis, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Polis Ercan Yangöz 5. yılında anıldı - Son Dakika

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