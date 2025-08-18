Şehit Eren Kızıldağ'a vefa - Son Dakika
Şehit Eren Kızıldağ'a vefa

18.08.2025 10:44  Güncelleme: 10:49
Adana'nın Feke ilçesinde şehit Eren Kızıldağ'ın baba ocağının bulunduğu Ormancık Mahallesi'nde Feke Belediyesi baba evine yol açtı, mahallesinin yollarının da yapımını gerçekleştirdi.

2024 yılında Pençe-Kilit operasyonlarında Kuzey Irak'ta yaralandıktan 16 gün sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın baba ocağının bulunduğu Ormancık Mahallesi'nde Feke Belediyesi yol çalışması gerçekleştirdi. Şehidin evinin zorlu yollarını bir aylık çalışmayla ulaşıma açan belediye ekipleri, köyün yollarını da yaptı. Aile yakınları, şehit Kızıldağ'ı duygu dolu anarken, köyüne şehit olmadan önce bir kez geldiğini ve onun şehadeti sonrası bütün yolların da onarılarak adının bir kez daha anıldığını söyledi.

Şehit babası Ali Kızıldağ, "Biz yıllardır burada yol olmadan yaşıyorduk. Başkanımızdan Allah razı olsun, yolumuz geldi. Eşyalarımızı daha önce sırtımızda çekiyorduk. Eren şehit olmadan çok istedik ama şimdi kısmetmiş yollarımız. Devletimizden, Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Şehidin teyzesi Döndü Kızıldağ ise, "Şehidim bir araba adı. Bizim araba buraya inebilse keşke diyordu. Bir kez gelebildi ikinciye gelemedi kuzumuz. Devletimizden, Belediye Başkanımız Cömert Özen'den Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

