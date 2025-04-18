Şehit Fatih Özdemir adına kurulan kütüphane açıldı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı koordinatörlüğü tarafından Şehit Uzman Çavuş Fatih Özdemir adına Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na kütüphane kuruldu.

13 Mayıs 2016'da Hakkari Çukurca Çığlı Üs Bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda şehit olan uzman çavuş Fatih Özdemir adına kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Törene Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Demir, şehidin ailesi, okul idarecileri, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Rektör Uslu kütüphane açılış töreninde yaptığı konuşmada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi de olan şehit Fatih Özdemir'in anısının kütüphanede yaşatılacağını ifade etti.

Rektör Uslu; "Üniversitemizin Toplumsal Katı Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan kütüphanede hem öğrencilerimiz bilgilerini geliştirecek hem de şehidimiz adı yaşatılacak." dedi.

Hayata geçirilen proje ile şehitlerin adının yaşatılmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; " Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı koordinatörlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok kıymetli bir proje. Şehitlerimizin adını yaşatmak, şehitlerimizin ailelerini böyle bir organizasyona davet etmek bizim için gurur vesilesi. Şehitle, şehit olana kadar anne ve babasının evladı ama şehit olduktan sonra da bu vatanın birer evladı o yüzden isimlerinin yaşatılması adına verilen bu emeğe teşekkür ediyorum."

Şehidin ailesi ise kütüphane kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.