Şehit Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı

26.03.2022 15:51
Şehit Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı

2016 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Mermer Karakolu'na yapılan hain saldırıda şehit düşen Halil Türkoğlu, şehadetinin 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

2016 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Mermer Karakolu'na yapılan hain saldırıda şehit düşen Halil Türkoğlu, şehadetinin 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin şehitleri anma törenleri devam ediyor. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Türkoğlu, şehadetinin 6. yılında Şehit Osman Tepesi Bayburt Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Türkoğlu'nun kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, programda şehidin özgeçmişini okudu. Köksal, şunları söyledi: "1988 Bayburt doğumlu olan Halil Türkoğlu, ilkokulu Şair Zihni ilkokulunda, ortaokulu Hayırseverler İlköğretim okulunda, lise eğitimini ise Bayburt Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2007-2009 yılları arasında Ankara/ Beytepe Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunu başarıyla tamamladı. 2012 yılında İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 2009 yılında Samsun Asarcık'ta Jandarma Astsubay olarak göreve başladı. 2011-2013 yıllarında Şırnak 2013-2015 yılları arasında da Çanakkale'de görev yaptı. Dördüncü tayin yeri Diyarbakır/Sur/Lice oldu. Daha sonra 2016'da arkadaşlarının şehit olduğu Mermer Karakoluna kendi isteği ile gitti. Gidişinin üzerinde 1 ay geçmeden 24 Mart 2016 tarihinde akşam saat 21.00 sıralarında PKK'lı hainler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu iki silah arkadaşıyla beraber şehit oldu. 26 Mart 2016'da Şehit Osman Tepesi'nde bulunan Bayburt Şehitliği'ne defnedildi. Ruhu şad olsun"

Buradaki anma törenin ardından Yusufiye Cami'de şehit Halil Türkoğlu için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Programa, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Aile ve Sosyal İl Müdür Yardımcısı Bülent Koçyiğit, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, jandarma ve emniyet personeli, şehit yakınları ve dernek üyeleri katıldı. - BAYBURT

Şehit Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı
Şehit Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı
Şehit Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı

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Diyarbakır, Jandarma, Bayburt, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı - Son Dakika


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