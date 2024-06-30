Şehit Jandarma Er Faruk Bölükbaşı, şehadetinin seneyi devriyesinde dualarla anıldı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Jandarma Er Faruk Bölükbaşı, şehadetinin seneyi devriyesinde dualarla anıldı

Şehit Jandarma Er Faruk Bölükbaşı, şehadetinin seneyi devriyesinde dualarla anıldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, şehit Jandarma Er Faruk Bölükbaşı'nın şehadetinin seneyi devriyesinde mezarı başında dualarla anma töreni düzenlendi. Törene Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Kırklareli İl Jandarma Kd. Komutanı Albay Cemalettin Akyüz ve diğer askeri personeller katıldı. Şehit Bölükbaşı'nın ailesine de baş sağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.

30.06.2024 20:36
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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, şehit Jandarma Er Faruk Bölükbaşı, şehadetinin seneyi devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 30 Haziran 1993 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Er Faruk Bölükbaşı şehadetinin seneyi devriyesinde mezarı başında dualarla anıldı. Şehit asker Bölükbaşı'nın şahadetinin seneyi devriyesi anma törenine, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Kırklareli İl Jandarma Kd. Komutanı Albay Cemalettin Akyüz ve diğer askeri personeller katıldı.

Anma töreninde şehit Bölükbaşı, mezarı başında anılırken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit için dua okundu. Şehidin ailesini ikametinde ziyaret eden, Kaymakam Fatma Ballı ve Kırklareli İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz baş sağlığı ve sabırlar diledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Jandarma Er Faruk Bölükbaşı, şehadetinin seneyi devriyesinde dualarla anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Jandarma Er Faruk Bölükbaşı, şehadetinin seneyi devriyesinde dualarla anıldı - Son Dakika
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