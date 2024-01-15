 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın Hatırası Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın Hatırası Yaşatılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde adına bir ilkokul ve çeşme yaptırılan Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın hatırası yaşatılmaya devam ediyor. Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit düşen Yazar'ın adı, ilkokula verilen isim ve yaptırılan çeşme ile yaşatılıyor.

Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar\'ın Hatırası Yaşatılıyor
15.01.2024 - 15:41,
Abone Ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde adına bir ilkokul ve çeşme yaptırılan Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın hatırası yaşatılmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki yangın sonrası taşınan patlayıcının imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada 9 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar, memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşatılmaya devam ediyor. Uluderbent Mahallesindeki ilkokula adı verilen Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın adına 2022 yılında yol üstüne yaptırılan çeşme de yolcuların hayır duasını alıyor. Çeşmeden su içenler hem şehide hem de yaptırılanlara dua ederken, şehidin adının verildiği okula ise genç nesiller yetişmeye devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Manisa, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın Hatırası Yaşatılıyor - Son Dakika


16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti

Son Dakika
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 16:57:03. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın Hatırası Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement