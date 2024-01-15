Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar\'ın Hatırası Yaşatılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde adına bir ilkokul ve çeşme yaptırılan Şehit Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın hatırası yaşatılmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki yangın sonrası taşınan patlayıcının imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada 9 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar, memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşatılmaya devam ediyor. Uluderbent Mahallesindeki ilkokula adı verilen Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın adına 2022 yılında yol üstüne yaptırılan çeşme de yolcuların hayır duasını alıyor. Çeşmeden su içenler hem şehide hem de yaptırılanlara dua ederken, şehidin adının verildiği okula ise genç nesiller yetişmeye devam ediyor. - MANİSA