Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 10 Kasım 2012 tarihinde Pervari ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'i, 26 Kasım doğum günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı programla andı.

Etkinlik kapsamında şehidin kızı İrem Güneş, eğitim gördüğü okuldan alınarak Siirt İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Şehit Kürşat Güneş'in doğum günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda aziz şehidin hatırası yaşatılırken, kızı İrem Güneş'e de sevgi ve ilgi gösterildi.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Program, şehidin ruhuna duaların edilmesi ve hatırasının yad edilmesiyle sona erdi.