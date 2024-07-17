Şehit Kızı Ülkem Asilay Bozkurt, Babasına Verdiği Sözü Tutarak YKS\'te Türkiye 2.386\'ncısı Oldu

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(OSMANİYE)- Şehit kızı Ülkem Asilay Bozkurt, babasına verdiği sözü yerine tutarak YKS eşit ağırlıkta Türkiye 2 bin 386'ncısı oldu.

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Ülkem Asilay Bozkurt, 20 Eylül 2023 tarihinde Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde görevi esnasında şehit olan babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'a verdiği Türkiye derecesi sözünü tutarak YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2 bin 386'ncısı oldu. Babasına verdiği sözü yerine getirdiğini söyleyen Ülkem Asilay Bozkurt, aldığı dereceyi şehit babası Hasan Bozkurt'a armağan ettiğini söyledi.