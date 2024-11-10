Şehit kızı Yağmur'a yürekleri ısıtan doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Yerel

Şehit kızı Yağmur'a yürekleri ısıtan doğum günü sürprizi

Şehit kızı Yağmur\'a yürekleri ısıtan doğum günü sürprizi

Isparta'da faaliyet gösteren bir dernek ve nostalji tutkunları, 2023 yılında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in küçük kızı için anlamlı bir doğum günü etkinliği düzenledi.

10.11.2024 08:26
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Isparta'da faaliyet gösteren bir dernek ve nostalji tutkunları, 2023 yılında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in küçük kızı için anlamlı bir doğum günü etkinliği düzenledi. Süslenmiş alanda kızını bekleyen kalabalığı ve konfetilerle karşılandığını gören Deniz Şahin, "Bu özel günde yanımızda olan herkese minnettarız" dedi.

Isparta'da faaliyet gösteren "Isparta Bir Kanat Altında Derneği" ve Isparta nostalji otomobil tutkunları topluluğu, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde, 11 Haziran 2023'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in küçük kızı Yağmur Şahin için doğum günü etkinliği düzenledi. Geçtiğimiz yıl doğum gününü babasının mezarı başında kutlayan 4 yaşındaki Yağmur Şahin, bu yıl dernek gençleri ve nostalji otomobil severlerin hazırladığı özel sürprizle unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlikte süslenmiş alanda kalabalık bir grup tarafından karşılanan Küçük Yağmur, konfeti yağmuru altında mutluluğunu alkışlarla ifade ederek teşekkür etti. Etkinliğin ardından doğum günü pastası kesilirken gözleri parlayan Yağmur, sevincini paylaşan herkese içtenlikle teşekkür etti.

"Bu özel günde yanımızda olan herkese minnettarız"

Şehit Halil Şahin'in eşi Deniz Şahin, bu anlamlı etkinliği düzenleyen dernek başkanı ve gençlere teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Eşimin şehadetinin ardından doğum günlerini kutlamama kararı almıştım ama kızım Yağmur çok istiyordu. Bu güzel organizasyon için yanımızda olan herkese minnettarız, sağ olsunlar çok memnun ettiler. Geçen yıl kızımın doğum gününü babasının mezarı başında kutladık. Maalesef sadece ilk doğum gününde babasıyla bir arada olabildiler" dedi.

"Şehit olmasaydı Isparta'ya yerleşecektik"

Eşinin şehit olduğunda Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadıklarını belirten Deniz Şahin, "Eşimin şehadetinden sonra Isparta'ya taşındık. Kendisi burada 7 yıl görev yaptı ve 'Bir gün mutlaka Isparta'ya taşınacağız' derdi. Biz de bu isteğini yerine getirerek buraya yerleştik. Kızım Yağmur'a iyi bir gelecek sunmak istiyorum. Yeni yaşı mutlu, huzurlu ve sağlıklı olsun" diye konuştu.

"Şehit kızının yanında olmak vefa borcumuz"

Isparta nostalji otomobil tutkunlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Kulüp 124-131 Derneği Başkanı Kadir Özkan, "Bugün burada şehit kardeşimizin kızının doğum gününü kutlamak için toplandık. Biz abileri olarak onun yanında olmak, bu özel gününde ona destek vermek istedik. Şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir ve yanlarında olmak bizim vefa borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin çocukları bizlere emanet"

Isparta Bir Kanat Altında Derneği Başkanı Halil Çeliker ise şehit çocuklarına yönelik destek çalışmalarına değinerek, "Dernek olarak amacımız, şehit ve gazilerimizin çocuklarını mutlu etmek, onlara moral vermek. Bu tür organizasyonlarla gençlerimize de şehitlik ve gazilik bilincini aşılamak istiyoruz. Şehitlerimizin çocukları bizlere emanettir" dedi.

Etkinlikte bir araya gelen gönüllüler, otomobil tutkunları ve Isparta Şehitler Derneği'nin katkılarıyla, şehit Halil Şahin'e olan vefalarını göstererek Küçük Yağmur'a unutulmaz bir gün yaşattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Halil Şahin, Doğum Günü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit kızı Yağmur'a yürekleri ısıtan doğum günü sürprizi - Son Dakika


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