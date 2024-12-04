Şehit madencilerin isimleri Kozcağız'da yaşatılacak. - Son Dakika
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Yerel

Şehit madencilerin isimleri Kozcağız'da yaşatılacak.

Şehit madencilerin isimleri Kozcağız\'da yaşatılacak.

Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki isimsiz cadde ve sokaklara şehit madencilerin isimleri verilecek.

04.12.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
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Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki isimsiz cadde ve sokaklara şehit madencilerin isimleri verilecek.

Kozcağız Beldesi'nde uzun süredir, isimsiz cadde ve sokaklara verilecek isim konusında tartışmalar yaşanırken, belediyenin Aralık Ayı Meclis toplantısında Meclis üyesi Rafet Aydın, verdiği dilekçe ile Amasra Maden kazasında hayatını kaybeden madencilerin isimlerinin yaşatılması önerisinde bulundu. Aydın, teklifte Kozcağız Sanayisi'nde yeni açılan bir sokağa üç 2 cadde ve 1 sokağa, şehit madenciler Enes Aydın, Remzi Özçelik ve "Maden Şehitleri Sokağı" isimlerinin verilmesini önerdi. Yapılan oylamada, önerilen isimlerin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit madencilerin isimleri Kozcağız'da yaşatılacak. - Son Dakika


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