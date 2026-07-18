Terme'de şehit Mehmet Demirbaş için Mevlid-i Şerif - Son Dakika
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Terme'de şehit Mehmet Demirbaş için Mevlid-i Şerif

Terme\'de şehit Mehmet Demirbaş için Mevlid-i Şerif
18.07.2026 14:29  Güncelleme: 14:31
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Samsun'un Terme ilçesinde, Şehit Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Mehmet Demirbaş için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Samsun'un Terme ilçesinde, Şehit Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Mehmet Demirbaş için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Kaymakamı Can Atak, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehit Mehmet Demirbaş için dua edildi. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şüphelinin çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada, evli ve iki kız çocuk babası Samsunlu Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, şehit düşmüştü. Demirbaş, 12 Temmuz Pazar günü Samsun'un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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