Şehit oğlunun hatırasıyla asker beresi takmaya başladı, 28 yıldır başından bereyi eksik etmiyor - Son Dakika
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Şehit oğlunun hatırasıyla asker beresi takmaya başladı, 28 yıldır başından bereyi eksik etmiyor

Şehit oğlunun hatırasıyla asker beresi takmaya başladı, 28 yıldır başından bereyi eksik etmiyor

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan Salih Çalışkan, vatan uğruna şehit verdiği evladının beresini takarak başladığı asker beresi takma alışkanlığını 28 yıldır sürdürüyor.

20.12.2024 09:25
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HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan Salih Çalışkan, vatan uğruna şehit verdiği evladının beresini takarak başladığı asker beresi takma alışkanlığını 28 yıldır sürdürüyor.

Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşında Salih Çalışkan ile 73 yaşında Zeynep Çalışkan çiftinin oğlu olan jandarma er Mehmet Çalışkan, teröristlerin hain saldırısı sonrasında 10 Temmuz 1996 tarihinde şehit oldu. Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Mehmet Çalışkan'ın cenazesi Antakya Şehitlik Mezarlığı Kompleksine defnedildi. Oğlunun şehit olmasının ardından oğluna ait olan askeri mavi bereyi takan baba Çalışkan'ın asker beresi takma alışkanlığı oldu. Şehit oğlundan kalan hatırayla bere takmaya başlayan Çalışkan, beresine evladının hatırasına sahip çıkarcasına özen gösteriyor. Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcisi Abdullah Dağ da şehit babasının eskiyen beresinin yerine yenisini hediye etmeyi ihmal etmiyor.

"Uyurken bazen çıkarır yanı başına koyar, gece uyanıp bere nerede diye arar sonra başına koyar"

Şehit oğlunun acısı yıllardır dinmeyen anne Zeynep Çalışkan, eşinin geceleri bereyi sayıklayarak uyandığını ifade ederek, "Oğlum acemi birliğinde Van'a yeni gitmişti. Van'da 5 ay kaldı sonra şehit oldu. Evdeyken kapı çaldı ve kocam da işteydi. Kapıyı açtığımda askerler ve polisler geldi. Mehmet Çalışkan neyin olur dediğinde oğlum dedim. Oğlun şehit oldu, başın sağolsun dediler. Oğlumun ardından ağlıyoruz ama vatan sağ olsun. Oğlum şehit olduktan sonra babası beresini takmaya başladı. Yıllardır hala takıyor. Başından bereyi hiç kaldırmaz. Göğsünün üzerinde bayrakta var. Oğlunun beresini kimseye vermez. Uyurken bazen çıkarır yanı başına koyar, gece uyanıp bere nerede diye arar sonra başına koyar" dedi.

"Mavi bere şehit abimin bize emanetidir ve bere başından asla çıkmayacak"

Ağabeyi şehit olduktan sonra bereyi babasının taktığını ifade eden Sevcan Alioğlu ise, "Abim Mehmet Çalışkan, 10 Temmuz 1996 yılında vatanı uğruna şehit oldu. Babam o dönemden beri başına bere takıyor. Babam oğluyla gurur ve onur duyuyor. Asker beresini takıyor. Abim jandarma er olarak vatani görevini yapıyordu. Babam hiç beresini çıkarmıyor. Abdullah Dağ abiden yeni bere istedi ve o da bize getirdi. Devletimiz her zaman yanımızda. Babamın başındaki mavi beresini görünce abimi hatırlıyorum. Çünkü çok anısı var. Abimi anlatmakla bitmez. Mavi bere şehit abimin bize emanetidir. Babamın başındaki bere asla çıkmayacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit oğlunun hatırasıyla asker beresi takmaya başladı, 28 yıldır başından bereyi eksik etmiyor - Son Dakika


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