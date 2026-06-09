Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anıldı - Son Dakika
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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anıldı
09.06.2026 11:59  Güncelleme: 12:03
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PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 9'uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 9'uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için şehadetinin 9. yıl dönümünde Çorum'un Osmancık ilçesinde anma programı düzenlendi. Anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi, şehit öğretmenler adına indirilen hatimlerin duası gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılar tarafından Şenay Aybüke Yalçın'ın ve diğer şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Anma programına Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, Aybüke öğretmenin sınıf öğretmeni Adil Bingöl, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

"Aybüke öğretmen hedefleri doğrultusunda öğretmen olmuş ve şehit olmuştur"

Anma programında konuşan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, "Şenay Aybüke öğretmenimizin kabri başındayız, kendisini dualarla andık. Ailesi, öğretmenleri, sevenleri, öğrencilerimiz burada. Aybüke öğretmen idealleri, hedefleri doğrultusunda okumuş, öğretmen olmuş ve şehit olmuştur. Ama gerek kendisi gerek ailesi ve gerek ülkemizin gözü arkada kalmasın. Nice Aybüke, nice Necmettin öğretmenler yetişiyor ve onların bayrağı bıraktığı yerden daha ileri götürmek için devralıyorlar" dedi.

"Şehit Azerbaycanlı kardeşimizin isminin yaşatılması amacıyla verdik"

Baba Sadık Yalçın da kızına Aybüke ismini vermelerinin sebebini anlatarak, "Başta bütün şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başöğretmenimiz olması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyorum. Şu anda ilçemiz Şehit Aybüke Yalçın Ortaokulunun öğrencileri de burada. Öğrencilerimizin içerisinde Aybüke ismi olan öğrenciler var. Aybüke isminin çocuklara konulması bizleri mutlu ediyor. Özel bir isim olmasından dolayı Aybüke ismini seviyoruz, Türk tarihinde kullanılan bir ismi. Aybüke ismini koymamızın diğer sebebi de 1992 yılında Hocalı'da Ermeni, Rus iş birlikçileri tarafından yapılan saldırıda 613 tane kardeşimiz şehit oldu. Onlardan bir tanesinin ismi de Aybüke olması vesilesiyle biz çocuğumuza Azerbaycanlı kardeşimizin isminin yaşatılması amacıyla verdik" diye konuştu.

Şehit öğretmenin sınıf öğretmeni Adil Bingöl ise, "Aybüke öğretmene 8 yıl emeğim var. Özellikle Aybüke'nin şehadete yürüyüşünün 9. yıl dönümü için Ankara'dan geldim. Aybüke Yalçın öğretmenin babası da benim çok samimi arkadaşımdır. Ben de şehit babasıyım. Oğlum Komando Astsubay Özkan Bingöl 2002 yılında şehit oldu. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin hep yaşatılacağını vurguladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anıldı - Son Dakika

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