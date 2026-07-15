Ömer Halisdemir’in kabri 15 Temmuz’un 10. yılında ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Ömer Halisdemir’in kabri 15 Temmuz’un 10. yılında ziyaretçi akınına uğradı

Ömer Halisdemir’in kabri 15 Temmuz’un 10. yılında ziyaretçi akınına uğradı
15.07.2026 14:35
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaret edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, aralarında adını taşıyan 7 yaşındaki Ömer Halis Demir'in de bulunduğu ziyaretçiler, dua edip karanfil bırakarak kahramanı andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların yanı sıra yurt dışından gelen ziyaretçiler de şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde vatandaşlar kabre karanfiller bırakarak şehit Ömer Halisdemir'i rahmet ve minnetle andı. Ziyaretçilerin en dikkat çekenlerinden biri ise Avusturya'nın Viyana kentinden gelen Demir ailesi oldu. Aile; 15 Temmuz 2019 tarihinde dünyaya gelen oğullarına, kahraman şehidin adını vererek Ömer Halis ismini koydu. Aradan geçen yılların ardından 7 yaşına gelen küçük Ömer Halis Demir, ismini taşıdığı kahramanın kabrini ilk kez ziyaret etti. Aile, çocuklarının ismini taşıdığı kahramanı tanıması ve onun vatan için verdiği mücadeleyi öğrenmesi amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini Ömer Halisdemir'in Türk milletinin gönlünde daima yaşayacağını ifade etti. Öte yandan Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi sakinleri de düzenlenen program kapsamında şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri, kabir başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua ederek başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ömer Halisdemir’in kabri 15 Temmuz’un 10. yılında ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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