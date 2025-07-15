Siirt'in Pervari ilçesinde, 15 Temmuz 2020 tarihinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.
Şehit Kurtul'un şehadete erişinin 5.yılında gerçekleştirilen mevlit programı Kırıkhan ilçe Şehitliğinde gerçekleştirildi. Mevlit okutulan anma programına, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, şehidin ailesi, mesai arkadaşları, Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Duaların edildiği mevlit programında duygusal anlar yaşandı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Şehit özel harekat polisi, 5. yılında dualarla anıldı - Son Dakika
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