Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen\'in ailesini yalnız bırakmadılar

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Bilecik Jandarma Asayiş İl Temsilciliği Vakfı üyeleri Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından jandarmaya bağlı birliklerin desteklenmesi, şehit ailelerine destek sağlanması amacıyla Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği geçtiğimiz günlerde kuruldu. Bilecik İl Jandarma Komutanı aynı zamanda Jandarma Asayiş İl Temsilcisi Albay Ferdi Erbakıcı, 31 Mayıs 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Bozüyük ilçesinde ikamet eden ailesine ziyarette bulundu. Erbakıcı, ailenin acısına ortak olarak, "Şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanında ve destekçi olmaya devam edeceğini" söyledi. - BİLECİK