Şehit Polis Memuru Emre Bayın\'ın Oğlu İçin Sürpriz Doğum Günü Etkinliği

11 yıl önce İstanbul'da görevli iken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emre Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayın'ın okuluna gitti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 2 Haziran 2013 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın için sürpriz doğum günü yapıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayın'ın eğitim gördüğü okuluna gitti. Şehidin emanetinin her daim yanında olduğunu hissettirmek için şehit polis memurunun meslektaşları tarafından öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonrası Yusuf Emre Bayın ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim edildi. - TOKAT