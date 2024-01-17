 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit Polis Memuru Emre Bayın'ın Oğlu İçin Sürpriz Doğum Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Polis Memuru Emre Bayın'ın Oğlu İçin Sürpriz Doğum Günü Etkinliği

İstanbul'da görevliyken trafik kazasında şehit olan polis memuru Emre Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, şehit polis memurunun meslektaşları, öğretmen ve arkadaşları da yer aldı.

Şehit Polis Memuru Emre Bayın\'ın Oğlu İçin Sürpriz Doğum Günü Etkinliği
17.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:59
Abone Ol

11 yıl önce İstanbul'da görevli iken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emre Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayın'ın okuluna gitti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 2 Haziran 2013 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Bayın'ın oğlu Yusuf Emre Bayın için sürpriz doğum günü yapıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Bayın'ın eğitim gördüğü okuluna gitti. Şehidin emanetinin her daim yanında olduğunu hissettirmek için şehit polis memurunun meslektaşları tarafından öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonrası Yusuf Emre Bayın ve sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Yusuf Emre, Tokat, Trafik Kazaları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Polis Memuru Emre Bayın'ın Oğlu İçin Sürpriz Doğum Günü Etkinliği - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:46:54. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Polis Memuru Emre Bayın'ın Oğlu İçin Sürpriz Doğum Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement