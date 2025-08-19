Şehit Polis Memuru Aziz Oray\'ın Ailesi Eskişehir Valisi\'ni Ziyaret Etti

Şehit polis memuru Aziz Oray'ın ailesi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit polis memuru Aziz Oray'ın ailesini makamında ağırladı. Ziyarete, şehidin babası Ali Oray, annesi Şenel Oray ve kardeşleri Oğuz Oray ile İsmihan Oray katıldı. - ESKİŞEHİR
