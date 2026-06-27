Şehit polisin oğullarına duygulu sünnet töreni - Son Dakika
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Şehit polisin oğullarına duygulu sünnet töreni

27.06.2026 14:30
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Tokatlı şehit polis memuru Mustafa Çalışgan'ın oğulları Alparslan ve Mehmet Alp için düzenlenen sünnet töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Tokatlı şehit polis memuru Mustafa Çalışgan'ın oğulları Alparslan ve Mehmet Alp için düzenlenen sünnet töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin adının verildiği emniyet aracı süslenirken, polis araçlarından oluşan konvoy şehitliği ziyaret ederek dualar etti.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 Ekim 2022 tarihinde görev yaptığı sırada şehit olan Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan'ın çocukları Alparslan (6) ve Mehmet Alp (8) için Tokat'ta sünnet töreni düzenlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personelinin organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, şehidin emanetleri unutulmadı. Şehit Mustafa Çalışgan'ın adının verildiği emniyet hizmet aracı sünnet töreni için özel olarak süslendi. Emniyet Müdürlüğü'ne ait çok sayıda araçtan oluşan konvoy eşliğinde çocuklar şehir turu attı. Daha sonra konvoy, şehitlikte sona erdi. Şehitlikte düzenlenen programda Alparslan ve Mehmet Alp, anneleri Ceren Çalışgan, yakınları ve şehit polisin meslektaşları, Mustafa Çalışgan'ın kabri başında dua etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehidin aziz hatırası bir kez daha yad edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından sünnet düğünü bir düğün salonunda devam etti. Törende konuşan şehit eşi Ceren Çalışgan, organizasyonda emeği geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, kendileri için çok anlamlı bir gün yaşandığını söyledi. Desteklerinden dolayı herkese minnettar olduğunu ifade eden Çalışgan, yaşadığı duyguyu kelimelerle anlatmanın zor olduğunu dile getirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit polisin oğullarına duygulu sünnet töreni - Son Dakika

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