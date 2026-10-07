Şehit polis Veysi Kakı, dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit polis Veysi Kakı, dualarla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit polis Veysi Kakı, dualarla anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 2016 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı’nın ailesiyle bir araya geldi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı'nın ailesiyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, şehit Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı'nın annesi Yıldız Kakı ve babası Yılmaz Kakı ile buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, şehit Veysi Kakı'nın hatırası yad edilirken, aileyle yakından ilgilenildi.

Aktaş, şehit polis memuru Veysi Kakı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Şehit ailelerinin devlet ve millet için ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Aktaş, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Buluşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ile kahraman gaziler şükran ve minnetle anıldı. Şehit Veysi Kakı ve tüm şehitler için dualar edildi.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Fahri Aktaş, şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA
MersinŞırnakPolisYerelİdilSon Dakika

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
Resmen açıklandı Süper Lig hakemlerinde yetki Anthony Taylor’da
Resmen açıklandı! Süper Lig hakemlerinde yetki Anthony Taylor'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 17:40:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Şehit polis Veysi Kakı, dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei