Şehit polis kardeşi: Kur'an ile alay etmek çok yanlış - Son Dakika
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Şehit polis kardeşi: Kur'an ile alay etmek çok yanlış

Şehit polis kardeşi: Kur\'an ile alay etmek çok yanlış
04.07.2026 19:08
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Deniz Göktaş'ın dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasına, şehit polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un kardeşi Ferhat Yeşilyurt tepki gösterdi. Yeşilyurt, Kur'an-ı Kerim ile alay edilmesini ayıp ve suç olarak nitelendirip, cezasını çekmesi gerektiğini söyledi.

Stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle "dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş'a bir tepki de Ordulu şehit polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un kardeşinden geldi. Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş'ın karıştığı belirtilen 1980 Çorum olaylarında şehit olan Polis Memuru Muzaffer Yeşilyurt'un kardeşi, "Kur'an-ı Kerim ile alay etmesi çok yanlış. Komedyenlik bu şekilde dalga geçerek olmaz, sanatçılığın da adabı ve töresi var. Suçlular cezasını çeksin" dedi.

Şehit Polis Memuru Muzaffer Yeşilyurt'un kardeşi, 75 yaşındaki emekli memur Ferhat Yeşilyurt, Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş'ın 1980 Çorum olaylarına karıştığı bilgisinin haberlerde yer aldığını hatırlattı. O dönem ağabeyi gibi kendisinin de Çorum'da görev yaptığını, tayininin çıkmasından 2-3 ay sonra ağabeyinin Çorum'da şehit edildiğini belirten Yeşilyurt, "Ağabeyim o sabah işe giderken Çorum'un Kale Mahallesi'nde kurulan pusu sonucu sol omzundan vurulmuş ve şehit olmuş. Diğer arkadaşı da yaralanmış. O dönem bölgeye korkarak gidip geliyorduk. Farklı bölgelerden gelen polisler kamyonların arkasına binerek geliyordu. Çok kötü bir durum vardı. Kimse sokağa çıkamıyordu. Terörün yoğun olduğu bir dönemdi. Ağabeyimin şehadetini hiçbir zaman unutmadık. Babam da evlat acısıyla adeta yarım kaldı" diye konuştu.

"Din ve Kur'an-ı Kerim ile alay etmesi ayıp ve suç"

Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim ile alay etmesinin doğru olmadığını ifade eden Yeşilyurt, "Başlı başına bir ayıp ve suç. Bu hareketler çok yanlış. Bizim memleketimiz gibi güzel bir memleket yok ama bazı siyasi olaylar oluyor, bunlar memleketimizi bozuyor" dedi.

"Desteklenmesini doğru bulmuyorum, cezasını çeksin"

Deniz Göktaş'ın bazı kesimler tarafından desteklenmesini de doğru bulmadığını ifade eden Yeşilyurt, "Bence şehitlerle ya da Kur'an-ı Kerim ile alay etmek yanlış bir hareket. Komedyenlik bu şekilde dalga geçerek olmaz, sanatçılığın da adabı ve töresi var. Kendisi tutuklanmış. Kemal Kılıçdaroğlu da onu desteklemeye gitmiş, bunu da yadırgadım. Suçlular cezasını çeksin. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Polis ve askerimiz bizim için nöbet tutuyor. Terör olaylarının yoğun olduğu dönemlerde bile millet sokağa çıkamıyordu" şeklinde konuştu.

Pusu kurularak şehit edilmiş

30 Mayıs 1980 tarihinde görev yaptığı Çorum'da teröristler tarafından kurulan pusu sonucu açılan ateşte sol omzundan vurulan Ordulu Muzaffer Yeşilyurt, 35 yaşında şehit olmuş, polis arkadaşı ise ağır yaralanmıştı. Kazım ve Nadiye çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin mezarı memleketi Altınordu ilçesinde bulunuyor.

Çorum olaylarında ismi geçiyor

Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş'ın 1980'li yıllarda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, 1980 yılında Çorum olaylarına katıldığı, "halkı tahrik etmek ve silahlandırmak", "örgüte silah temin etmek için halktan zorla para toplamak", Çorum merkezinde Polis Memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edilmesi ve Polis Memuru Mehmet Bektaş'ın yaralanması ile silahlarının gasbedilmesi olayına karıştığı öğrenildi. Söz konusu kişinin olayın ardından silah ve mühimmatla yakalanarak gözaltına alındığı, Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edildiği ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. 1988 yılında serbest bırakıldığı öğrenilen Göktaş'ın daha sonra TDKP/GKB terör örgütü üyeliği ve bildirilerinin dağıtılması suçlamasıyla Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandığı, 1997 yılında 3 yıl 9 ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Polis, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit polis kardeşi: Kur'an ile alay etmek çok yanlış - Son Dakika

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