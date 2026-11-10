Bilecik'te şehit Recep Uyar, şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, 1988 yılında Malatya'da şehit olan Recep Uyar için şehadet yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları şehit ailesine iletildi. Şehit ailesine taziye ve saygı dilekleri sunulurken, programda dualar edildi. Öte yandan, İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehidimiz Recep Uyar'ı şehadet yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.