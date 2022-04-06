Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı

06.04.2022 11:05
Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı

Şehit Piyade Onbaşı Rıfat Altıkat, şehadetinin 39'ncu sene-i devriyesinde Garipler Mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Piyade Onbaşı Rıfat Altıkat, şehadetinin 39'ncu sene-i devriyesinde Garipler Mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.

Anma töreninde ilk olarak şehidin künyesi okundu. Yapılan duaların ardından Şehit Piyade Onbaşı Rıfat Altıkat'ın kabrine güller bırakıldı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bülent Koçyiğit, emniyet teşkilatı mensupları, askeri personel ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı.

Şehit Rıfat Altıkat kimdir?

1 Nisan 1961 Bayburt doğumlu olan Şehit Rıfat Altıkat, Dağtarla köyü nüfusuna kayıtlı olup, ilkokulu Yeşilyurt köyünde tamamladı.1961/3 tertip olarak Sarıkamış İlçesi 9. Piyade Tümen Komutanlığında askerliğini yapmakta iken, 5 Nisan 1963 tarihinde 5 kilometrelik koşu parkurunda koşarken kalp krizi geçirerek şehit oldu. Şehit Piyade Onbaşı Rıfat Altıkat evli ve 2 çocuk babasıydı. - BAYBURT

Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı
Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı
Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı

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Bayburt, Piyade, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika


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